Pugilato, morto Jake LaMotta: ispirò "Toro Scatenato" E' morto a 95 anni il leggendario pugile Jake LaMotta. Lo ha annunciato tramite Facebook la figlia Christi. Ex campione mondiale dei pesi medi, lo statunitense ha ispirato il celebre film "Toro scatenato" (suo soprannome) di Martin Scorsese. Non sono ancora del tutto chiari i motivi del decesso anche se, secondo il sito TMZ, il mitico pugile sarebbe morto mentre si trovava ricoverato in una casa di cura per una polmonite. >