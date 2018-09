Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Pugilato, Canelo Alvarez è il nuovo campione mondiale dei pesi medi Il pugile messicano Canelo Alvarez è il nuovo campione mondiale dei pesi medi dopo che nella notte, a Las Vegas, ha sconfitto ai punti il campione in carica kazako Gennady Golovkin in uno dei match più attesi dell'anno, concluso però con un verdetto che si presta a polemiche e contestazioni. L'incontro è stato bellissimo, come da tempo non si vedeva su un ring, combattuto a viso aperto e senza esclusione di colpi, tanto che entrambi hanno concluso sanguinanti in volto. In palio c'era la corona mondiale unificata dei pesi medi versione Wba e Wbc e per i due pugili si trattava di una rivincita dopo che un anno fa il loro primo incontro era finito in parità fra moltissime polemiche. Al termine del match, che ha visto i due avversari equivalersi, due giudici hanno dato 115-113 a favore di Alvarez, mentre il terzo ha segnato 114 pari. Titolo dunque al 28enne messicano, che festeggia così il 50esimo successo in carriera, mentre per Golovkin, che finora aveva uno score di 38 vittorie su 38 e che ha lasciato polemicamente il ring senza rilasciare nessuna dichiarazione alla HBO, si tratta della prima sconfitta in carriera. In attesa della rivincita. >