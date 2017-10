Facebook

Pirelli al fianco degli sport invernali Pirelli si prepara ad affrontare l’inverno, e non solo sulla strada. Sponsor della Federazione Italiana Sport Invernali dal 2015, lo scorso fine settimana, infatti, la P lunga ha accompagnato gli atleti tricolore negli appuntamenti che, a Bolzano, hanno dato il via ufficialmente alla stagione invernale della FISI. E’ stato proprio un centro Driver, la rete di rivenditori ufficiali Pirelli, ad ospitare il primo evento che ha visto gli atleti di Coppa del Mondo delle diverse discipline FISI incontrare i fan. Ma, soprattutto, sono stati pneumatici Pirelli appositamente sviluppati a gommare le Audi Q5 consegnate ai 30 migliori atleti della passata stagione, e che li accompagneranno nei numerosi appuntamenti dell’intenso calendario agonistico. Dal 2007, infatti, Audi è vicina agli atleti della Federazione, un partner con cui il Brand tedesco condivide una lunga tradizione, la passione per l’eccellenza e la ricerca della migliore performance. Seguendo la sua strategia “Perfect Fit”, e cioè ad ogni modello di vettura il pneumatico dedicato per esaltarne le prestazioni, la P lunga ha realizzato per la Federazione delle speciali coperture Scorpion Winter con banda colorata e con logo della FISI sulla spalla. Pirelli ha così applicato all’inverno la tecnologia della Color Edition, presentata all’ultimo Salone dell’Auto di Ginevra: i pneumatici colorati, dotati di materiali e protezioni speciali sviluppati grazie all’esperienza in F1, si apprestano a debuttare anche sulla neve. I pneumatici invernali Pirelli racchiudono tutta l'esperienza acquisita in anni di ricerca e competizioni e sposano al meglio i valori che animano la FISI: competitività, controllo, massime performance. Valori di cui letteralmente si vestiranno i campioni dello sci alpino, sulle cui tute e abbigliamento tecnico, anche quest’anno, comparirà il logo Pirelli. A riprova del proprio ruolo di protagonista dell’inverno, tanto sui campi di gara, innevati o ghiacciati che siano, tanto sulle strade di tutti i giorni con i suoi prodotti all’avanguardia in tecnologia, Pirelli è sponsor oltre che della Federazione Italiana anche dei Mondiali FIS di Sci Alpino e dei Campionati del Mondo IIHF di Hockey sul ghiaccio fino al 2021. >