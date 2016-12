Facebook

Pattini, scontri e rock and roll Ecco il Roller Derby, singolare incrocio tra il pattinaggio e il rugby e mix perfetto tra i film “Roller Ball” e “Burlesque”. In superficie è adrenalina, cadute, pattini, rock&roll, scontri durissimi, tatuaggi e velocità ma anche amicizia, attitudine al DoItYourslef, bellezza, entusiasmo, sacrificio, solidarietà e sudore, tanto sudore. A rappresentare l’Italia durante gli appuntamenti di Roller Derby in giro per mondo è il Team Italy composto da 20 ragazze. Il 1 dicembre 2014, per la prima volta, il Team Italy ha preso parte a una competizione internazionale fuori dall’Europa e lo ha fatto in grande stile. Le ragazze si sono imbarcate su volo per Dallas, destinazione Coppa del Mondo di Roller Derby femminile. >