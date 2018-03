Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Paralimpiadi 2018, si comincia: l'Italia sfila a PyeongChang, le foto In Corea del Sud sono ufficialmente scattate le Paralimpiadi 2018, inaugurate con una suggestiva cerimonia d'apertura allo Stadio Olimpico di PyeongChang. L'Italia, guidata dal nostro portabandiera Florian Planker, è pronta a stupire dopo la deludente edizione di Sochi, dove gli azzurri chiusero con zero medaglie all'attivo. Sono 26 gli atleti italiani che saranno impegnati in gara fino al prossimo 18 marzo. >