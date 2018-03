Facebook

Paralimpiadi 2018, Pozzerle d'argento nello snowboard cross: le foto Lo snowboarder italiano, Manuel Pozzerle, ha vinto la medaglia d’argento nello snowboard cross per atleti con disabilità agli arti superiori alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. È la terza medaglia per l’Italia ai Giochi, dopo quelle vinte nel fine settimana da Giacomo Bertagnolli nello sci alpino. Il 39enne atleta di Verona ha concluso la finale dietro all’australiano Simon Patmore. L'altro italiano in gara, Jacopo Luchini, ha perso la finale per il bronzo ed è arrivato quarto. >