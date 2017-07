Pacquiao, il re è nudo

Arnaud Demare conquista la quarta tappa del Tour de France, precedendo allo sprint il campione del mondo Sagan e Kristoff; per il corridore francese questa è la sua prima vittoria in un grande giro. E’ stato un finale di frazione molto tortuoso, con due cadute nell'ultimo km, che non hanno permesso a Kittel e Cavendish di disputare la volata. In classifica generale non cambia nulla, Thomas mantiene la gialla con un vantaggio di 12" su Froome.