Olimpiadi: Coni e Panini presentano le figurine su "Rio 2016" La nuovissima collezione di figurine “Italia Team - Rio 2016” sulle atlete e sugli atleti italiani che parteciperanno ai prossimi Giochi Olimpici in Brasile è stata presentata oggi ufficialmente dal CONI e dalla Panini, in occasione della tradizionale cerimonia a Roma per la consegna del Tricolore presso il Palazzo del Quirinale. L’azienda modenese ha consegnato le prime copie della raccolta al presidente del CONI, Giovanni Malagò, alla portabandiera Federica Pellegrini e alle decine di atleti che si preparano a partire per Rio de Janeiro. >