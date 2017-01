Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Nike, ecco la tech knit collection “Un capo perfetto si muove e interagisce con il corpo” sostiene Johanna Schneider, Sr. Design Director di NikeWomen Sportswear. Le forme femminili si basano decisamente sull’equilibrio tra nascondere e rivelare diverse parti del corpo, ma l’atleta non deve pensare a ciò che indossa. E la cosa ancora più importante è come ci si sente indossandolo.” Questo equilibrio – tra vestibilità e funzionalità, e tra comodità e movimento – guida la filosofia del design di Johanna Schneider. La collezione Nike Sportswear Spring 17 Tech Knit è stata sviluppata da un team di esperti di Knit Nike, per creare il perfetto equilibirio tra sport e stile, considerando sia le proprietà del materiale che l’essenza dei capi che sono alla base di ogni guardaroba. La nuova collezione è disegnata per affrontare il cambiamento climatico tipico della stagione. In questa stagione, la seconda di Tech Knit, l’innovazione appare nella creazione del pattern e, fondamentalmente nella forma e nella apparenza del materiale. Ci sono elementi di performance e comfort, intangibilmente combinati. La collezione Spring 2017 Nike Tech Pack è disponibile per uomini e donne a partire dal 26 Gennaio 2017 su nike.com e in selezionati punti vendita Nike Sportswear >