Muhammad Ali, funerali a Louisville: le foto Centinaia di persone si sono radunate davanti la casa di Muhammad Ali a Louisville, in Kentucky, per rendere l'ultimo omaggio al campione della boxe, morto una settimana fa a 74 anni. Il corteo funebre è partito dalla casa dell'atleta passando di fronte ai luoghi simbolici della città natale di Ali, come la sua casa d'infanzia sulla West End e il Muhammad Ali Center, un museo nel centro cittadino. Il carro funebre si è poi diretto al Kfc Yum Center, dove Bill Clinton e l'attore Billy Cristal hanno tenuto un discorso. A portare il feretro, l'attore Will Smith, che ha vinto l'Oscar per aver interpretato il ruolo di Alì nel film del 2001, e l'ex campione dei pesi massimi Lennox Lewis. Dopo la cerimonia (la seconda dopo il rito islamico di giovedì), c'è stata la sepoltura al cimitero di Cave Hill. >