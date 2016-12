Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mick Schumacher premiato come miglior giovane pilota Tale padre, tale figlio. Mick Schumacher, figlio 17enne del pluricampione del mondo di Formula 1 Michael, è stato premiato per le ottime prestazioni in Formula 4. La rivista Auto Bild Motorsport lo ha insignito del titolo di miglior pilota juniores al Motor Show di Essen, consegnadogli durante la Night Race il "Goldenen Rennfahrerschuh", lo stivale da corsa d'oro. Nel campionato di Formula 4 il figlio di Schumacher ha concluso al secondo posto. >