Mayweather senza rivali Floyd Mayweather ha sconfitto il campione dell'UFC Conor McGregor al 10/o round per ko tecnico in quello che è stato sicuramente il match pugilistico più intrigante degli ultimi anni. Il confronto inusuale tra il pugile pluricampione del mondo e il lottatore di arti marziali miste, al suo primo combattimento, è durato più a lungo ed è stato più acceso di quanto molti si aspettavano. McGregor ha avuto dalla sua parte il pubblico della T-Mobile Arena, Mayweather ha superato un inizio difficile e gradualmente ha preso il controllo del match fino a dominare l'avversario nel 10/o round, infliggendo all'avversario numerosi colpi e rincorrendolo sul ring, finché l'arbitro Robert Byrd non ha salvato l'irlandese ponendo fine alla contesa. >