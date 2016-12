Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Malagò: rinunciamo a Roma 2024 Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha ufficializzato il ritiro della candidatura di Roma per ospitare le Olimpiadi del 2024. Amareggiato e deluso per la grande occasione persa il capo dello sport italiano ha rivelato che ora si impegnerà per garantire un futuro migliore all'attività sportiva, lavorando molto sul rinnovamento degli impianti sportivi. Milano intanto sarà candidata ad ospitare l'Assemblea del Cio del 2019. >