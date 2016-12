Facebook

Londra, maratona per supereroi Il 31enne keniano Eliud Kipchoge ha vinto per il secondo anno consecutivo la Maratona di Londra correndo in 2 ore 03'05''. Un tempo inferiore di soli 8 secondi al record del mondo di 2h02'57'' dell'altro keniano Dennis Kimetto, ottenuto nel 2014 a Berlino. Kipchoge ha quindi sfiorato il primato assoluto, che avrebbe potuto migliorare se nell'ultimo chilometro, non rendendosi esattamente conto del tempo che stava facendo, non si fosse messo a scherzare con il pubblico per festeggiare la vittoria. Successo del Kenya anche tra le donne con Jemima Sumgong che cade al 36esimo km, si rialza con un bernoccolo in testa e va a vincere (2 ore 22'58'') davanti all'etiope Tigist Tufa, staccata di 5 secondi. >