Il mondo dello sport piange Muhammad Ali Semplicemente il più grande di sempre. La morte di Muhammad Ali mette in ginocchio il mondo dello sport ma non solo. Dalla figlia Laila a Mike Tyson, dal rivale Foreman alla figlia di Martin Luther King, sono arrivate, immediate, valanghe di reazioni, di parole commosse. Tutte sincere, perché Ali era il campione di tutti. "Dio è venuto a prendersi il suo campione, il più grande di sempre", questo il tweet di Milke Tyson. >