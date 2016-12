Facebook

Il basejumping piange Uli Emanuele E' morto in un incidente il basejumper altoatesino Uli Emanuele. Il 29enne si trovava sulle Alpi al confine con la Svizzera per effettuare le riprese di uno dei suoi spettacolari video. La notizia è stata confermata dal suo staff. Secondo quanto riferito dall'emittente altoatesina Video33-Sdf, Emanuele si era lanciato da una montagna in compagnia di due amici quando si è schiantato contro una parete rocciosa. >