Hockey: Washington, la prima volta! Per la prima volta nella loro storia i Washington Capitals si sono aggiudicati la Stanley Cup, il trofeo NHL, grazie al successo in gara-5 della finale per 4-3 sui Las Vegas Golden Knights, superati quindi complessivamente nella serie con un eloquente 4-1. Spezzato quindi il sogno della squadra di Luca Sbisa, cenerentola al primo anno in NHL, mentre invece è festa per Alex Ovechkin (ancora in rete e premiato come MVP dei playoff) e compagni, che alla seconda finale della storia sono riusciti a scrivere il proprio nome sul trofeo dedicato a Frederick Stanley. Seguendo l`esempio di Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers in Nba, anche i campioni del campionato di hockey non andranno alla Casa Bianca per il tradizionale incontro delle squadre campioni con il Presidente Usa. Sicuro è, invece, che Ovechkin, Kuznetsnov e Dmitry Orlov porteranno la Stanley Cup per le strade di Mosca e dal presidente Vladimir Putin, come fece in passato il loro connazionale Evgeni Malkin, che l`ha conquistata tre volte (2009, 2016 e 2017). >