Ha il seno troppo grosso: deve cambiare categoria Costretta a cambiare categoria di peso perché ha il seno troppo grande. E' successo a Brye Anne Russillo, 29enne fighter americana della MMA (Arti marziali miste). "Non posso staccarmi le tette e metterle via, pesano 5.4 kg... cosa posso fare?" si è lamentata la ragazza, che sabato 3 ottobre salirà sul ring per il titolo "Aggressive Combat Championships" al Queens Theater di Flushing Meadows Park, a New York. Per poter affrontare la rivale, Paige Lian, la procace Brye Anne è dovuto salire di categoria, dai pesi gallo ai piuma. >