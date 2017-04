La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è ufficiale: John Terry dirà addio al Chelsea a fine stagione. La comunicazione è arrivata dalla società che lo ha ringraziato così: "Tutti a Stamford Bridge esprimiamo la nostra grande gratitudine a John e gli auguriamo il meglio della fortuna per il futuro. Ci ha dedicato 20 anni della sua vita. Indossando per 713 volte la maglia dei Blues segnando 66 reti". "Non vi ringrazierò mai abbastanza, ma ora ho bisogno di giocare e di nuove sfide". Il saluto del capitano.