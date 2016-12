Facebook

Giro 2016: Amador nuova maglia rosa Va a Mikel Nieve Iturralde la 13esima tappa del Giro d’Italia, la prima alpina. Lo scalatore basco del Team Sky ha trionfato in solitaria a Cividale del Friuli con 42” di vantaggio su Giovanni Visconti. Giornata positiva anche per Vincenzo Nibali che, terzo sul traguardo, guadagna qualche secondo di abbuono sui rivali: ora il siciliano della Astana è terzo in classifica generale a 41” dalla nuova maglia rosa, il costaricano Andrey Amador. >