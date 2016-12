Facebook

Ghebresiassie, un 19enne re di New York L'eritreo Ghirmay Ghebresiassie e la keniota Mary Keitany hanno vinto la maratona di New York edizione 2016. Il 19enne eritreo, oro sulla distanza ai mondiali di Pechino dello scorso anno, è diventato così il più giovane vincitore della maratona della Grande Mela. Record che apparteneva ad Alberto Salazar, 22 enne quando vinse nel 1980. Per lui il tempo di 2h07' 51". Al secondo posto si è classificato il keniano Lucas Rotich, terzo l'americano Abdi Abdirahman. In campo femminile terza vittoria consecutiva per la 34enne del Kenya Mary Keitany, correndo in 2 ore 24' 26". Al secondo posto l'altra keniana Joyce Chepkirui, staccata di quasi 4 minuti. Al terzo posto l'americana Molly Huddle, al debutto nella maratona dopo aver preso parte ai Giochi di Rio nella gara dei 10.000 metri. >