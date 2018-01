Facebook

Freccette, Rob Cross campione del mondo. Battuto Taylor Rob Cross, elettricista, è il nuovo campione del mondo di freccette. Non si chiude con il lieto fine l'incredibile carriera di Phil "The Power" Taylor. Il sedici volte campione del mondo, 57 anni, aveva vinto il suo primo titolo nel 1990, l'anno di nascita di Cross. Da quel giorno Taylor aveva vinto altri quindici mondiali, fino al 2013. All'Alexandra Palace, al termine di una finale dominata da Cross (7-2), che fino all'anno scorso faceva l'elettricista e giocava alle freccette per diletto la sera nei pub, i due hanno sollevato assieme il trofeo: si trattava infatti dell'ultima gara della straordinaria carriera di Taylor. Cross ha tenuto una media di oltre 107 punti in finale. Taylor gli ha reso omaggio: "Mi rivedo in lui 25 anni fa. Per quanto riguarda questa finale era una sfida tra me che ero al termine e lui che è all'inizio. C'era una grande differenza, un vecchio e un giovane. Non ho avuto l'energia per batterlo". >