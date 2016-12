SportMediaset

Cricket, tifosi in piscina

Molte le sorprese nella prima tappa della Red Bull Cliff Diving World Series sul lago Possum Kingdom in Texas: a trionfare è stato il messicano Jonathan Parades, che ha chiuso con 509.15 punti, sul podio con lui sono saliti il britannico Aldridge (495.85) e il ceco Navratil (495.50), mentre si è piazzato solo quarto il plurivincitore del circuito Gary Hunt, che ha presentato il tuffo più difficile della storia della World Series, un triplo salto mortale con 4 avvitamenti e mezzo (6.4 di coefficiente).

Alle spalle dei big, il sorprendente Alessandro De Rose, 5° con 482.70: per il cosentino è il miglior risultato in carriera: "Mi sono allenato tanto prima di questa tappa, il mio obbiettivo era fare il mio nuovo tuffo e provare a migliorare il mio punteggio. Mi sento al settimo cielo, ancora di più pensando che sono arrivato a soli 13 punti dal podio" ha detto l'azzurro a fine gara.

Tra le donne, vittoria per la debuttante australiana Rhiannan Iffland (251.50) davanti all'americana Carlton (241.10) e alla connazionale Merten (236.80). Prossima tappa a Copenhagen (Dan) il 18 giugno, mentre il 28 agosto il circuito arriva a Polignano a Mare, in Puglia.

