Floyd Mayweather, shopping folle a Milano Look a dir poco stravagante per Floyd Mayweather, che un paio di giorni fa ha fatto shopping per le vie del centro di Milano. Berrettino rosso, maglietta arancione, giubbbotto e scarpe multicolore, l'ex campione di pugilato non è certo passato inosservato. Circondato da una quindicina di guardie del corpo, l'americano ha sfoggiato sfoggiato un vistoso pendente, comprato a dicembre, che pare valga la bellezza di 3 milioni di dollari, oltre a un orologio con diamanti da più di 1 milione di dollari. Come sempre Mayweather non ha mancato occasione per ostentare la sua grande ricchezza. >