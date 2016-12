Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Cricket, i tifosi stanno... in ammollo Altro che sky box e posti in prima fila. In Australia si sono inventati un modo singolare di seguire lo sport a bordocampo. I fan locali del cricket si sono potuti gustare il primo giorno del Test - il match più prestigioso di questo sport - tra Australia e Pakistan, a Brisbane, in una piscina posta proprio a lato del campo di gioco. Quando si dice tuffarsi nel big match... >