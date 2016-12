Facebook

Collari d'Oro, Malagò: "Ferita Roma 2024 ancora aperta" "Sono onorato di essere qua. Ci sono atleti di spessore mondiale che mi hanno fatto emozionare tanto, anche se loro non lo sanno": così il portiere della Juventus e della Nazionale di calcio, Gianluigi Buffon, sul palco del salone d'onore del coni per la cerimonia della consegna dei collari d'oro nell'insolita veste di aiuto presentatore. "Mi sento un po' a disagio - ha aggiunto - perché l'ambiente del calcio, un po' anche per colpa nostra, 'cozza' un po' con quello delle altre discipline".



Sentiamo ancora addosso la ferita per il ritiro della candidatura" di Roma 2024 anche perché "il nostro mondo non la capirà mai". "Alla base c'è stato solo un pregiudizio, ma credo che ne siamo usciti con stile, lo hanno riconosciuto tutti, anche il Cio. Il futuro è dalla parte dello sport, in particolare quello italiano". Cosi' il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la cerimonia di consegna dei Collari d'oro 2016, massima onorificenza dello sport italiano. >