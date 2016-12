Facebook

Boxe: Tyson, 18 anni fa il morso a Holyfield 28 giugno 1997, MGM Grand Arena di Las Vegas. Va in scena la rivincita tra Mike Tyson ed Evander Holyfield per la corona WBA dei pesi massimi. Sei mesi prima Holyfield aveva vinto per kot all'11a ripresa. Quello che accadde quel giorno sul ring è entrato per sempre nella storia del pugilato: dopo aver subito una testata, nel terzo round Tyson perde la testa e morde più volte l'orecchio dell'avversario fino a staccargli un pezzo di cartilagine. L'arbitro Mills lo squalifica e Holyfield mantenne la corona. "Volevo uccidere Holyfield" la confessione di Iron Mike in una sua autobiografia pubblicata nel 2013. La pace tra i due pugili venne sancita nel 2009 nel programma di Oprah Winfrey. >