Boxe, Joshua resta campione Al neozelandese Joseph Parker è riuscita solo metà impresa: non è andato al tappeto, ma si è dovuto arrendere alla superiorità del più forte pugile del mondo Anthony Joshua, per la prima volta, dopo 20 vittorie su altrettanti incontri, costretto ad aspettare il verdetto dei giudici (netto: due 118-110, il terzo 119-109) per poter festeggiare la riunificazione dei titoli Wba, Ibf e Wbo dei pesi massimi. A Cardiff, davanti a 78mila spettatori, match deludente con il britannico comunque sempre in controllo e apparso quasi inscalfibile. >