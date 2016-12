Facebook

Boxe, Fury a Klitschko: "Un ciccione ti ha battuto" E' stato presentato oggi il match di rivincita tra Tyson Fury e Wladimir Klitschko, che si terrà a Manchester il 9 luglio. Il 28 novembre dello scorso anno, tra lo stupore generale, il pugile inglese aveva sconfitto il re indiscusso dei pesi massimi. Nella conferenza di presentazione, Fury è stato autore di un grandissimo show. Per l'occasione ha anche indossato una maglietta per promuovere il turismo inglese in Sicilia. "Prendo soldi facili per mettere ko dei buoni a nulla. Klitschko? Lui si diverte ancora a 40 anni a combattere ma non lo vedo come un campione - ha attaccato Fury -. Mi avete visto? Non penso di essere un atleta”. Poi si è tolto la maglietta, mostrando un fisico non proprio da atleta, e si è rivolto al rivale: "Guarda contro chi hai perso, vergognati. Hai perso contro un ciccione". Anche l'ucraino non ha usato parole al miele: "Io non avrei mai detto come ha fatto lui che i gay sono pedofili da mandare in galera o che le donne devono stare solo in cucina. Ho solo una cosa da dirgli: che andasse al... diavolo (l'espressione usata è stata ben più colorita, ndr)". >