Bebe Vio, selfie con Obama E alla fine ce l'ha fatta. Come sempre. Bebe Vio è riuscita a superare la timidezza e a strappare un selfie al presidente degli Stati Uniti Barack Obama. "Non sapevo cosa dire. Non ho avuto neanche il coraggio di chiedere un selfie", aveva confessato la campionessa paralimpica dopo la State Dinner a Washington offerta dal numero uno della Casa Bianca. E invece la fiorettista è riuscita a fare anche "un piccolo sgarro al protocollo", come scritto sui suoi profili social, dove ha condiviso lo scatto. >