Beau De Boer, debutto vincente in Serie A per la figlia di Frank Debutto vincente in Serie A per Beau De Boer: la figlia dell'allenatore dell'Inter ha esordito con il Cassano Magnago segnando due gol nella sfida vinta contro Teramo. Partita positiva per la 16enne olandese che ha raccolto anche i complimenti del presidente Petazzi.