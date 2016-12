Facebook

Baseball, Rymer Liriano colpito da un lancio: è grave Rymer Liriano, giocatore di baseball dei Milwaukee Brewers e' ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito dalla pallina lanciata da Matt West dei Los Angeles Dodgers. Il giocatore, subito portato via in barella e poi in ospedale, ha riportato diverse fratture al viso