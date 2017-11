Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Baseball: Houston Astros padroni delle World Series I texani conquistano l’anello per la prima volta nella storia della franchigia nata 56 anni fa. Los Angeles Dodgers battuti 5-1 in gara-7 con la serie chiusa sul 4-3. In quattro anni, Houston è passata da squadra peggiore della Mlb con 111 sconfitte al trionfo