Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Atletica, i 26 atleti deferiti per doping Terremoto sull'atletica leggera italiana. Sono 26 gli atleti deferiti con richiesta di squalifica di due anni per eluso controllo da parte della Procura Antidoping della Nado-Italia. I provvedimenti sono stati decisi in seguito agli sviluppi dell'indagine “Olimpia”. Nella lista nomi illustri: Fabrizio Donato, Simone Collio, Daniele Greco, Giuseppe Gibilisco, Andrew Howe, Anna Incerti, Daniele Meucci. Chiesta l'archiviazione per 39 atleti. >