Antonio Valente, che impresa Una vera e proprio impresa per Antonio Valente. Due anni fa ha scoperto il SAP, stand up paddle: 5 metri di tavola e un remo per arrivare, magari, a sfidare il mare aperto, a percorrere 220 km in tre giorni, dall'Elba alla Sardegna. Una barca di supporto, la caparbietà bresciana e uno scopo benefico, più forti delle notti in mare. Dieci mesi di allenamenti per un progetto ben più intenso rispetto alla traversata del Garda dell'anno scorso, tra dolore fisico e pericoli di vario genere. E Antonio ce l'ha fatta in quattro giorni, applausi. >