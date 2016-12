Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Al via le Olimpiadi 50&Più Con la cerimonia di apertura è iniziata al XXIII edizione delle Olimpiadi di 50&Più a Marina di Pisticci, in provincia di Matera. Una cerimonia emozionante preceduta da un minuto di raccoglimento, seguito da un lunghissimo applauso del pubblico, per le vittime del sisma che ha colpito il centro Italia. C'è tutta l'Italia in questa edizione che coinvolge oltre 1000 partecipanti con più di 50 anni di età: sul palco sfilano le rappresentanze delle squadre provinciali della 50&Più in gara. Come da tradizione, momento culminante dell'evento, è stata l'accensione del braciere Olimpico compiuta da un grande campione del pugilato: Nino Benvenuti. Con lui due atleti della 50&Più, Antonia Clara Mattiello e Roberto Marchesi, vincitori della classifica assoluta donne e uomini della precedente edizione. “E' un grande onore essere qui con voi e dare il via a questa edizione delle Olimpiadi di 50&Più – ha detto Benvenuti rivolgendosi al pubblico. “Per voi ho portato con me il ricordo più importante della mia carriera: la medaglia d'oro delle Olimpiadi di Roma del 1960, mai esibita davanti a così tante persone. Questa medaglia per me è stata la vittoria più importante, quella che ho più nel cuore, che mi ha dato la gioia più grande e un onore immenso. E ricordate - ha aggiunto - chi vince una medaglia d'oro ad una olimpiade non è mai un ex campione”. Le gare delle Olimpiadi dei 50&Più vanno dalla marcia al nuoto, dal tennis al tiro con l'arco. In tutto sono 10 le discipline previste. Le competizioni si chiuderanno il 18 settembre con l'assegnazione delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo. Ogni atleta potrà partecipare a un massimo di 4 gare. Per ciascuna categoria, ai primi 3 classificati di tutte le gare, sia maschili che femminili, verranno assegnate le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Inoltre i migliori 3 classificati, uomo e donna, che totalizzeranno il maggior punteggio, riceveranno le Coppe e il relativo titolo di Vincitori assoluti dell’Olimpiade. Alle squadre provinciali, e regionali, che totalizzeranno i 3 migliori punteggi verranno assegnate le Coppe 50&Più mentre alla provincia vincitrice della manifestazione corrente andrà il Trofeo 50&Più che sarà rimesso in palio nella successiva edizione. >