Nfl: la prima volta degli Eagles I Philadelphia Eagles hanno vinto a sorpresa la cinquantaduesima edizione del Super Bowl battendo i New England Patriots di Boston, grandi favoriti, per 41-33 al Bank Stadium di Minneapolis. E' la prima volta che gli Eagles vincono il titolo, contro i sei conquistati dai Patriots. Nick Foles viene meritatamente incoronato con il titolo di Mvp, miglior giocatore. Niente da fare per la star dei Patriots, il quarantenne Tom Brady. >