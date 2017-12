Facebook

Buffalo-Indianapolis, Nfl sotto la neve Il football americano sotto la neve. Domenica il match tra i Buffalo Bills e gli Indianapolis Colts è stata disputata sotto un'autentica bufera di neve. Per la cronaca la sfida del New Era Field di Orchard Park, nello stato di New York, si è chiusa 13-7 per i Bills. Guarda le immagini più spettacolari. >