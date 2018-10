Facebook

Suzuki, la GSX-R1000 è ancora più racing Suzuki ha svelato l’edizione 2019 della supersportiva GSX-R1000. Il nuovo model year si riconosce per una livrea inedita, con suggestive grafiche d’ispirazione racing. Un ulteriore tocco di sportività viene dall’adozione di una finitura nera per il silenziatore dell’impianto di scarico, in luogo di quella grigia impiegata sinora. Il Quick Shifter bidirezionale è ora standard su tutti gli esemplari e non più solo sulla versione top GSX-R1000R. Quest’ultima resta sempre caratterizzata dal Launch Control, dal Cornering ABS e da sospensioni Showa più raffinate e riceve inoltre un upgrade a livello del freno anteriore, ora dotato di nuove tubazioni in treccia metallica. Un’altra peculiarità della GSX-R1000R 2019 è l’adozione di un’asola nel telaio che permette di variare la posizione del perno del forcellone, in accordo con i nuovi regolamenti sportivi internazionali. La gamma GSX-R1000 2019 adotta infine come primo equipaggiamento i nuovi pneumatici Bridgestone Battlax Racing Street RS11. Queste gomme sono studiate per migliorare il comportamento in curva e per offrire un rendimento costante anche quando il battistrada inizia a usurarsi.

