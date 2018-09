Facebook

Riecco la Porsche 935, il ritorno della Moby Dick Riecco la Porsche 935. La casa tedesca, infatti, in occasione dei 70 anni ha lanciato il restyling di una vettura che ha fatto la storia del motorsport. Da tutti soprannominata Moby Dick, la 935 nacque nel 76 per poi vince la 24 Ore di Le Mans tre anni più tardi. Una vettura potentissima e ora verrà prodotta in soli 77 esemplari. Sviluppata sulla 911 GT2 vanta un propulsore sei cilindri biturbo di 3.8 litri in grado di sviluppare fino a 700 CV di potenza. >