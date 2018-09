Facebook

Rallycross, torna DiRT e sarà 2.0 Codemasters ha annunciato DiRT Rally 2.0, il sequel dell’incredibile titolo amato dai fan, che permette ai giocatori di avere il controllo di una collezione di iconici veicoli da rally e di fantastici stage in giro per il mondo. Seguendo lo stile che ha reso un successo il primo capitolo, DiRT Rally 2.0 sarà disponibile il 26 febbraio 2019 su PlayStation®4, Xbox One e PC (DVD e Steam). DiRT Rally 2.0 vi porterà in sei location sparse in tutto il mondo dove potrai affrontare incredibili stage in una vasta gamma di veicoli provenienti dalla storia dello sport e dei tempi moderni. DiRT Rally 2.0, il gioco ufficiale della FIA World Rallycross Championship presentato da Monster Energy, includerà al momento del lancio anche i veicoli della stagione 2018 e otto dei circuiti ufficiali WorldRX. Tutti i pre-order di DiRT Rally 2.0, includeranno la fantastica Porsche 911 RGT Rally Spec come veicolo bonus da poter utilizzare negli stage. Inoltre sarà disponibile anche la DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition che includerà i primi due season pass dei contenuti aggiuntivi post-lancio, ognuno con tre location (divise tra rally e rallycross) e cinque veicoli (Ford Escort MkII, Lancia Stratos, Subaru Impreza 1995, AUDI Sport quattro S1 E2 e Ford Fiesta OMSE SuperCar Lite). La Deluxe Edition permetterà ai giocatori di accedere al gioco dal 22 febbraio 2019, quattro giorni prima del lancio, e includerà anche le auto starter aggiornate per My Team, i bonus in-game e gli eventi con ricompense. >