Rally: Ogier è campione Impossibile fermare Sebastien Ogier. Vincendo in Australia il francese della Volkswagen si è laureato campione del mondo rally per la terza volta consecutivo. Un trionfo assoluto per Ogier che entra nella storia superando campioni del calibro di Miki Biasion, Carlos Sainz, Walter Rohrl e Marcus Gronholm fermi a due titoli iridati. "È stata una stagione perfetta, la migliore di quelle della mia carriera", ha commentato il transalpino. >