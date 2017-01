Facebook

Rally, ecco la Citroen C3 WRC 2017 A un mese dall’inizio del Mondiale Rally, la Citroen presenta ufficialmente la C3 WRC ad Abu Dhabi. Conforme al nuovo regolamento tecnico FIA che introduce una generazione di World Rally Car molto spettacolari, la C3 WRC simboleggia il ritorno di Citroen in una specialità in cui vanta 96 vittorie e 8 titoli mondiali. Per il 2017, il team Citroeen Total Abu Dhabi WRT schiererà da due a quattro C3 WRC per gli equipaggi Kris Meeke / Paul Nagle, Craig Breen / Scott Martin, Stéphane Lefebvre / Gabin Moreau e Sheikh Khalid Al Qassimi / Chris Patterson. >