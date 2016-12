Facebook

Neuville trionfa in Sardegna Il Rally di Sardegna va al belga Thierry Neuville su Hyundai, coadiuvato dal navigatore Nicolas Gilsoul, che chiude davanti ai due piloti Volkswagen: Matti Latvala e Sebastien Ogier. Seconda vittoria stagionale per Neuville, dopo il successo nella prova di Paddon in Argentina. In vantaggio di 16"1 sul pilota finlandese, dopo la giornata di ieri, il belga si ripete completando le quattro speciali odierne senza commettere errori. >