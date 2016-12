Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Monza Rally Show: champagne per Valentino Il trionfo al Monza Rally Show per smaltire, almeno in parte, la delusione del finale di stagione MotoGP: così Valentino Rossi è tornato a vincere e a sorridere. Il pesarese, al volante della Ford Fiesta WRC, non ha dato scampo ai rivali scrivendo il suo nome per la quarta volta nell'albo d'oro (successi anche nel 2006, 2007 e 2012). Seconda posizione per Thierry Neuville, mentre Cairoli si è ritirato nell'ultima speciale quando era dietro a Vale. >