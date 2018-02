Facebook

A Monte Carlo vince sempre Ogier A Monte Carlo è sempre Ogier. Il francese della Ford, nella prima prova del Mondiale Wrc 2018, ha conquistato il sesto trionfo (il quinto consecutivo) nel Principato: quinto trionfo consecutivo. Il campione del mondo in carica è stato in testa fin dalla prima speciale e ha fatto la differenza sul famoso Col de Turini. Dietro a Ogier il duo di Toyota Yaris con Tanak e Latvala. Partenza in salita per Neuville (5° con la Hyundai) dopo aver perso oltre 4 minuti nella prima prova speciale. Il belga tradito dal ghiaccio è andato tre volte in testacoda finendo nella neve e accusando anche problemi alla scatola del cambio. >