MV Agusta, una F4 dedicata a Claudio Castiglioni Claudio Castiglioni ha fatto la storia del motociclismo italiano (e non solo) e per questo la sua MV Agusta ha voluto dedicargli uno dei gioielli più belli. Si tratta della F4 Claudio, realizzata sulla base tecnica della F4 RC, la Reparto Corse che deriva direttamente dalla versione utilizzata in Superbike. Un mostro da 212 cavalli, oltre 300 km/h di velocità massima e soli 183 kg di peso a secco con numerose parti pregiate come lo scarico SC-Project e le bielle in titanio, ma anche condotti di aspirazione e di scarico rivisti, bicchierini valvole con trattamento DLC e pistoni monosegmento Asso, più una frizione antisaltellamento STM e forchette del cambio con trattamento DLC. Presenti anche blocchetti e cruscotto racing e tanta fibra di carbonio per carena e cerchi. Specialissimo anche il reparto sospensioni (Ohlins) e freni (Brembo), oltre a gomme Pirelli dedicate. La MV Agusta F4 Claudio sarà realizzata in 100 esemplari. >