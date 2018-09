Facebook

MV Agusta e Pirelli insieme per la Dragster 800 RR Prosegue la collaborazione tra Pirelli ed MV Agusta, due realtà italiane che si distinguono per la loro storia industriale, sono apprezzate in tutto il mondo ed accomunate da valori quali il design Made in Italy e la forte vocazione alla sportività. Dal risultato di questa sinergia nasce l’ultimo gioiello in edizione limitata firmato da MV Agusta e Pirelli Design, la “Dragster 800 RR PIRELLI”, che è stata presentata in anteprima mondiale in occasione dell’inaugurazione del nuovo P ZERO™ World di Monte Carlo. Look da streetfighter con un potente cuore a tre cilindri, la MV Agusta Dragster 800 RR è la base tecnica per lo sviluppo di questa versione: miscela perfetta di potenza pura, tecnologia e design. È compatta, aggressiva e visceralmente bella. Il design della “Dragster 800 RR PIRELLI”è fatto di linee che sono emozione allo stato puro. La distribuzione dei pesi, la ciclistica raffinata e il carattere unico del tre cilindri MV Agusta sono gli ingredienti principali di una ricetta creata per i motociclisti più esigenti. Per la prima volta Pirelli Design, chenasce come incubatore di progetti high-end con l’obiettivo di valorizzare il know-how tecnologico, gli elevati standard prestazionali e l’inconfondibile glamour insiti nel brand Pirelli, personalizza non solo l’estetica della moto ideando due combinazioni cromatiche - la prima più grintosa nera e gialla, la seconda più elegante bianca e blu - ma si è spinta anche alla valorizzazione di aspetti funzionali della moto. Paraserbatoio e cupolino, infatti, sono realizzati con una gomma formulata appositamente dai tecnici del dipartimento Ricerca e Sviluppo Pirelli per assicurare una superiore resistenza ai graffi e agli sfregamenti a cui questi elementi sono soggetti, oltre che agli agenti atmosferici e chimici, quali ad esempio il carburante. Entrambi gli elementi in gomma sono riconoscibili grazie all’iconico simbolo del “flash” che contraddistigue i pneumatici della gamma DIABLO™, tra cui i DIABLO™ Supercorsa SP che equipaggiano questo modello nelle misure 120/70 ZR17 anteriore e 200/55 ZR17 posteriorecon cerchio da 6”. A rendere ancora più esclusiva questa creazione concorre la sella realizzata ad hoc dal Centro Ricerche Castiglioni: si distingue per la doppia texture con cuciture in contrasto e per il “flash” distintivo del DIABLO™ ricamato ad impreziosire il codino firmato Pirelli Design. Particolarmente ricercata anche la finitura dei terminali del silenziatore di scarico, ottenuta attraverso l’applicazione di una speciale vernice a base ceramica, resistente alle altissime temperature. Le colorazioni ideate dagli specialisti del Centro Ricerche Castiglioni e da Pirelli Design puntano a valorizzare le linee della “Dragster 800 RR PIRELLI”. A sottolineare questa esclusiva partnership, la prima proposta prevede una base nero opaco, con inserti lucidi verniciati di giallo, a riprendere i colori istituzionali Pirelli; logo giallo anche per il brand Pirelli, sui fianchi del serbatoio, così come per il logo DIABLO™, che identifica la gamma di pneumatici Pirelli ad alte prestazioni. La seconda colorazione è incentrata su una base bianca lucida con inserti blu. Ad identificare in modo inequivocabile la moto come frutto della collaborazione fra MV Agusta e Pirelli c’è la possibilità di acquistare come optional esclusivo pneumatici DIABLO™ Supercorsa SP con fianchi colorati,rispettivamente con banda gialla o blu, in base alla versione cromatica a cui sono abbinati. La “Dragster 800 RR PIRELLI”, come già accaduto per la Brutale 800 RR PIRELLI,verrà prodotta e commercializzata in edizione limitata, in forza di uno specifico accordo di licenza tra Pirelli e MV Agusta. >