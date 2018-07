Facebook

Ducati, in 91mila al WDW di Misano Si è conclusa con un’affluenza record la 10a edizione del World Ducati Week, il raduno internazionale che ogni due anni chiama a raccolta la community della Casa di Borgo Panigale. Il WDW2018 ha coinvolto ed emozionato le decine di migliaia di motociclisti, provenienti da ogni parte del mondo, che si sono dati appuntamento al Misano World Circuit ”Marco Simoncelli” da venerdì 20 a domenica 22 luglio per celebrare e condividere la passione e l’entusiasmo per Ducati. Tantissime moto e un’affluenza incredibile di pubblico hanno caratterizzato questa grande festa. In tre giorni sono state 91.596 le presenze per questa edizione, malgrado la pioggia abbattutasi sul Misano World Circuit nella tarda mattinata della domenica che ha, inevitabilmente, condizionato gli ultimi arrivi. Un numero importante e significativo che ha permesso di superare del 13% il 2016 , quando se ne registrarono ben 81.000. I partecipanti sono arrivati in Riviera provenendo da 5 Continenti, in rappresentanza di 73 Nazioni del mondo. Al WDW2018 il 60% dei motociclisti è italiano, ma è il restante 40% che conferma il potere e l’appeal del marchio Ducati nel mondo. Da segnalare anche Ken Lu e Lv Fei, i due motociclisti cinesi partiti dallo Xinjiang (Cina) in sella alle loro Multistrada 1200 Enduro e arrivati a Bologna dopo soli 7 giorni di viaggio. Un’ impresa straordinaria, che li ha visti percorrere 7.575 km attraverso 10 paesi, per poter arrivare al raduno. Intanto, sono state messe all'asta su eBay le 12 Panigale V4 S usate nella Race of Champions dai piloti Ducati Dovizioso, Lorenzo, Petrucci, Miller, Simeon, Melandri, Rinaldi, Pirro, Abraham, Rabat, Fores e Bayliss. A queste moto si aggiunge la tredicesima Panigale V4 S di Davies, che non ha preso però parte alla gara per l'infortunio occorsogli durante un allenamento in mountain bike. L'asta si trerrà fino alle ore 18 del 28 luglio. >