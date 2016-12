Facebook

Motocross, prima vittoria stagionale di Cairoli E' arrivata alla sesta prova la prima vittoria stagionale di Antonio Cairoli nel Mondiale motocross 2015. Il siciliano della Ktm ha conquistato il successo nel GP di Spagna, grazie a un terzo posto in gara 1 e alla prima posizione in gara 2. Un trionfo sofferto perché ottenuto con la mano sinistra ancora dolorante dopo la caduta di Valkenswaard. Sul podio assoluto della MXGP sono saliti con lui anche Max Nagl (Husqvarna), primo e terzo di manche e sempre leader della classifica con 30 punti sul campione di Patti, e Romain Febvre (Yamaha), quarto e secondo. In classifica tra il leader Nagl e Cairoli resta Clement Desalle (Suzuki), dopo il 2° posto in apertura e il 5° in chiusura. >